L’Al Qadsiah molla Kean? Offerta da 40 milioni di euro per Retegui, l’Atalanta vuole di più

Offerta dall’Arabia Saudita per Mateo Retegui, capocannoniere della scorsa Serie A. Come riportato da Fabrizio Romano, l’Al Qadsiah offre 40 milioni di euro per l’attaccante della Nazionale italiana.

L’Atalanta dal suo canto chiede di più al momento per il centravanti. Inizia ufficialmente comunque la trattativa tra le due società per Retegui: l’Al Qadsiah fa sul serio. E, al tempo stesso, sono iniziati i dialoghi anche tra il club arabo e l’entourage del giocatore. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione. Lo riporta SOS Fanta.