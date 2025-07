Gazzetta dello Sport: “Giorni caldi per il futuro di Kean. Lui riflette e non esclude di restare in viola”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Moise Kean, al centro di riflessioni importanti in vista del prossimo passo della sua carriera. L’attaccante sta valutando con attenzione ogni opzione, consapevole che la scelta sarà cruciale non solo per il presente, ma anche in ottica futura, considerando anche il Mondiale del 2026.

La Fiorentina spera nella sua permanenza ed è pronta a costruire un progetto tecnico attorno a lui. Dall’altra parte, l’Al Qadsiah ha già recapitato una ricchissima offerta economica, che però Kean non ha ancora accettato né respinto apertamente. Il tempo scorre, ma il giocatore vuole prendersi qualche giorno per decidere con lucidità.

Alla finestra c’è anche il Manchester United, che ha mostrato un interesse concreto, seppur ancora non formalizzato da un’offerta ufficiale. Tuttavia, il domino degli attaccanti in ambito internazionale è appena cominciato, e non si esclude che da qui al 15 luglio possano farsi avanti anche altri club di alto livello.

Tra le opzioni prese in considerazione da Kean c’è anche quella di restare a Firenze, soluzione che gli garantirebbe spazio e continuità, elementi chiave in vista di una stagione che potrebbe rilanciarlo anche con la maglia della Nazionale.