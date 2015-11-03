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Notizie Simone Inzaghi Fiorentina

Pedullà chiarisce: "Pablo Marì si trasferirà all'Al-Hilal, la Fiorentina incasserà 2 milioni"

09 gennaio 2026 23:54

Faina: "Domani Inzaghi proverà a convincere Comuzzo ad accettare l'offerta dell'Al-Hilal"

26 agosto 2025 23:14

SportMediaset: Comuzzo nel mirino dell’Al-Hilal, maxi offerta in arrivo dall’Arabia

26 agosto 2025 00:06

Inzaghi: "Ieri serata difficile ma vedere tutto il calcio stringersi attorno a Bove è stato bellissimo"

02 dicembre 2024 22:13

Criscitiello: "Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto"

12 ottobre 2024 23:24

Rigore generoso per l'Inter contro il Genoa? Inzaghi risponde sugli arbitri: "In Italia fortunati rispetto all'estero"

05 marzo 2024 18:37

Inzaghi avverte i suoi: "Tante partite contro la Fiorentina e tutte difficili. Sono allenati bene"

02 settembre 2023 18:01

Inzaghi: "La Fiorentina sta facendo grandi cose, se non giochiamo da grande Inter non vinciamo"

31 marzo 2023 17:08

Asllani declassato all'Inter, Inzaghi gli preferisce lo svincolato Gagliardini. Non era meglio la Fiorentina?

06 marzo 2023 22:35

Sport Mediaset annuncia, Italiano è un grande estimatore di Sensi, Fiorentina ci prova a gennaio

10 gennaio 2022 00:44

Inzaghi: "Abbiamo sofferto la Fiorentina nel primo tempo. Alla fine potevamo fare tanti gol"

21 settembre 2021 23:35

Da Roma, Lazio sonda Iachini in caso di mancato accordo con Sarri. Ipotesi Pulgar in biancoceleste

06 giugno 2021 14:16

Ufficiale, Conte lascia l'Inter. Per andare via prende 7 milioni di euro. Al suo posto Inzaghi?

26 maggio 2021 19:07

Sportmediaset: "Fiorentina su Fonseca dopo il no di Gattuso. Juric resta un'alternativa"

19 maggio 2021 15:10

Simone Inzaghi alla Fiorentina? No, il tecnico della Lazio ha rinnovato il contratto fino al 2024

07 aprile 2021 21:45

Tuttosport, o Simone Inzaghi rinnova velocemente con la Lazio o sarà addio. Fiorentina molto vigile

06 aprile 2021 13:28

Corriere dello Sport, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per prendere Simone Inzaghi in panchina

19 marzo 2021 12:33

La Lazio perde ancora, il Sassuolo vince 1-2 in casa Lotito al 93'. La cronaca

11 luglio 2020 19:21

Inzaghi: "Fiorentina meriterebbe più punti in classifica. Sabato le scelte giuste ci hanno fatto vincere"

29 giugno 2020 15:02

Inzaghi: "Con la Fiorentina e il Milan dopo che ci hanno pareggiato, abbiamo vinto noi"

09 novembre 2019 17:26

Inzaghi furioso: "Nelle ultime partite siamo stati derubati, con il Var gli arbitri non arbitrano più"

12 dicembre 2017 12:45

Inzaghi non ha pace: "Contro Fiorentina e Roma siamo stati danneggiati, meritavano di vincere"

02 dicembre 2017 12:54

La Lazio perde in casa e Lotito annulla il giorno di riposo della squadra biancoceleste. A rischio il quarto posto

22 maggio 2017 13:40

La Repubblica, tra Pioli e Di Francesco spunta Simone Inzaghi, triennale a 1 milioni netto all'anno

03 maggio 2017 11:58

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