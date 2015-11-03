Notizie Simone Inzaghi Fiorentina

Pedullà chiarisce: "Pablo Marì si trasferirà all'Al-Hilal, la Fiorentina incasserà 2 milioni"
09 gennaio 2026 23:54
Faina: "Domani Inzaghi proverà a convincere Comuzzo ad accettare l'offerta dell'Al-Hilal"
26 agosto 2025 23:14
SportMediaset: Comuzzo nel mirino dell’Al-Hilal, maxi offerta in arrivo dall’Arabia
26 agosto 2025 00:06
Inzaghi: "Ieri serata difficile ma vedere tutto il calcio stringersi attorno a Bove è stato bellissimo"
02 dicembre 2024 22:13
Criscitiello: "Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto"
12 ottobre 2024 23:24
Rigore generoso per l'Inter contro il Genoa? Inzaghi risponde sugli arbitri: "In Italia fortunati rispetto all'estero"
05 marzo 2024 18:37
Inzaghi avverte i suoi: "Tante partite contro la Fiorentina e tutte difficili. Sono allenati bene"
02 settembre 2023 18:01
Inzaghi: "La Fiorentina sta facendo grandi cose, se non giochiamo da grande Inter non vinciamo"
31 marzo 2023 17:08
Asllani declassato all'Inter, Inzaghi gli preferisce lo svincolato Gagliardini. Non era meglio la Fiorentina?
06 marzo 2023 22:35
Sport Mediaset annuncia, Italiano è un grande estimatore di Sensi, Fiorentina ci prova a gennaio
10 gennaio 2022 00:44
Inzaghi: "Abbiamo sofferto la Fiorentina nel primo tempo. Alla fine potevamo fare tanti gol"
21 settembre 2021 23:35
Da Roma, Lazio sonda Iachini in caso di mancato accordo con Sarri. Ipotesi Pulgar in biancoceleste
06 giugno 2021 14:16
Ufficiale, Conte lascia l'Inter. Per andare via prende 7 milioni di euro. Al suo posto Inzaghi?
26 maggio 2021 19:07
Sportmediaset: "Fiorentina su Fonseca dopo il no di Gattuso. Juric resta un'alternativa"
19 maggio 2021 15:10
Simone Inzaghi alla Fiorentina? No, il tecnico della Lazio ha rinnovato il contratto fino al 2024
07 aprile 2021 21:45
Tuttosport, o Simone Inzaghi rinnova velocemente con la Lazio o sarà addio. Fiorentina molto vigile
06 aprile 2021 13:28
Corriere dello Sport, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per prendere Simone Inzaghi in panchina
19 marzo 2021 12:33
La Lazio perde ancora, il Sassuolo vince 1-2 in casa Lotito al 93'. La cronaca
11 luglio 2020 19:21
Inzaghi: "Fiorentina meriterebbe più punti in classifica. Sabato le scelte giuste ci hanno fatto vincere"
29 giugno 2020 15:02
Inzaghi: "Con la Fiorentina e il Milan dopo che ci hanno pareggiato, abbiamo vinto noi"
09 novembre 2019 17:26
Inzaghi furioso: "Nelle ultime partite siamo stati derubati, con il Var gli arbitri non arbitrano più"
12 dicembre 2017 12:45
Inzaghi non ha pace: "Contro Fiorentina e Roma siamo stati danneggiati, meritavano di vincere"
02 dicembre 2017 12:54
La Lazio perde in casa e Lotito annulla il giorno di riposo della squadra biancoceleste. A rischio il quarto posto
22 maggio 2017 13:40
Archivio