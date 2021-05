Ufficiale, Conte lascia l’Inter. Per andare via prende 7 milioni di euro. Al suo posto Inzaghi?

Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. Dopo le voci delle ultime ore, adesso è davvero finita. Come riporta Sky, è stato trovato l’accordo sulla buonuscita, che sarà intorno ai 7 milioni di euro. A breve è atteso anche il comunicato ufficiale da parte della società nerazzurra. Conte lascia dopo due stagioni e lo Scudetto vinto nell’ultimo campionato. Al momento, sempre secondo Sky, sono due i profili in pole per la successione di Conte: uno è Massimiliano Allegri, che però è in trattativa anche con la Juventus e quindi è molto difficile, l’altro è Simone Inzaghi, che questa sera è atteso dall’incontro con il presidente Claudio Lotito. Potrebbe essere lui la scelta finale, quella più facile da raggiungere.

GATTUSO SBARCA A FIRENZE, SI PORTA TUTTO LO STAFF DI NAPOLI. I DETTAGLI