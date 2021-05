Gattuso porta a Firenze tutto lo staff di Napoli. Il vice sarà Riccio, Valerio Fiori con i portieri

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio, adesso va a comporsi anche lo staff del tecnico calabrese, in attesa di ufficialità, ma che lo dovrebbe seguire in toto da Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, con Ringhio andrà a Firenze il suo storico vice, Luigi Riccio, ma in pratica anche tutto lo staff del Napoli: Bruno Dominici come capo preparatori, Dino Tenderini in qualità di preparatore atletico. Massimo Innocenti e Francesco Sarlo collaboratori tecnici, Marco Sangermani match analyst. Come preparatore dei portieri, Valerio Fiori.

IL COMMENTO E LA FELICITA’ DI COMMISSO AD ACCOGLIERE GATTUSO