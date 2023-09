Inzaghi avverte i suoi: “Tante partite contro la Fiorentina e tutte difficili. Sono allenati bene”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club prima della gara contro la Fiorentina: “Siamo partiti con grande determinazione, i ragazzi sono stati bravi. Domani affrontiamo un’altra partita molto importante”.

La Fiorentina pratica un calcio di qualità, che gara si aspetta? “Sappiamo che affrontiamo un’ottima squadra, allenata molto bene, con ottimi giocatori. Sappiamo che in tutti questi anni abbiamo fatto tante partite contro di loro e sono sempre state difficili”.

Si deciderà sulle fasce? “Sia noi che la Fiorentina, per i nostri principi di gioco, usiamo tanto le fasce. Saranno molto impegnate anche domani, ma dovremo essere bravi a coprire il campo nel modo migliore”.

Si è vista un’Inter che gioca con grande dinamismo in attacco, quanto ha lavorato su questo aspetto? ”I ragazzi sono cinquanta giorni che lavorano molto bene, sui principi e su tante cose che sappiamo di dover migliorare. Io e il mio staff siamo soddisfatti: vediamo che i ragazzi cercano di rispettare le nostre richieste”.

È soddisfatto del mercato dell’Inter? “Sì, stanno lavorando molto bene. Sappiamo che è stato fatto un cambiamento importante quest’anno: abbiamo perso giocatori molto importanti e ne sono arrivati altrettanto importanti, qualcuno più esperto che valuterà i giovani a inserirsi nel minor tempo possibile”.

Come vede il girone in ottica qualificazione? ”Sappiamo cosa abbiamo avuto l’anno scorso, quest’anno siamo in un girone molto molto competitivo. Conosciamo il Benfica, che abbiamo incontrato l’anno scorso ai quarti; sappiamo la forza del Salisburgo, squadra giovane che fa la Champions da anni; la Real Sociedad è stata protagonista nella Liga. Quando servirà, ci faremo trovare pronti”. Lo riporta TMW.

FIORENTINA PARTITA PER MILANO: DOMANI SARA’ BATTAGLIA CONTRO L’INTER. IL VIDEO