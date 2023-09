Fiorentina in partenza per Milano per la gara di domani contro l’Inter: assenti Sabiri e Ikoné. Il video

Domani alle 18:30 la Fiorentina scenderà in campo a San Siro contro l’Inter per la terza giornata del massimo campionato italiano. La squadra di Vincenzo Italiano sta partendo in questi minuti dalla stazione di Campo di Marte in direzione Milano. All’appello manca ancora Jonathan Ikoné, non ancora al meglio dopo l’infortunio rimediato durante le amichevoli estive. Di seguito il video della partenza dei viola.

