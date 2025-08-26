Faina: "Domani Inzaghi proverà a convincere Comuzzo ad accettare l'offerta dell'Al-Hilal"
La Fiorentina avrebbe detto sì all’offerta da 40 milioni. Domani Inzaghi proverà a convincere il difensore viola ad accettare l'Arabia
Il futuro di Pietro Comuzzo è appeso a un filo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Faina, la Fiorentina avrebbe già accettato l’offerta dell’Al-Hilal, pari a circa 40 milioni di euro, per il giovane difensore classe 2005.
Ora la palla passa al giocatore. Nella giornata di domani sarà Simone Inzaghi, tecnico dei sauditi, a parlare direttamente con Comuzzo, nel tentativo di convincerlo ad accettare la proposta contrattuale, molto importante dal punto di vista economico. Dopo l’interesse crescente nelle ultime ore, si entra così nella fase decisiva: Comuzzo dovrà scegliere tra continuare il suo percorso in maglia viola o iniziare una nuova avventura nell’ambizioso progetto dell’Al-Hilal.