Inzaghi: "Ieri serata difficile ma vedere tutto il calcio stringersi attorno a Bove è stato bellissimo"

Il tecnico dell'Inter ancora scosso dopo quanto accaduto ieri sera ha voluto sottolineare la grande solidarietà del calcio attorno al ragazzo

A margine della premiazione come miglior allenatore della passata stagione al Gran Galà del Calcio, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha voluto parlare del malore di ieri sera accusato da Edoardo Bove durante la sfida contro la Fiorentina:

Durante una domanda sulle sue scelte di formazione e sul turnover, Inzaghi ha così risposto:

"Ci sono degli strumenti che abbiamo, cerchiamo di parlare coi preparatori. Le partite sono tante e gli impegni ravvicinati, non è semplice ma cerchiamo di adeguarci. Vorrei fare un passo indietro a ieri: è stata una serata difficile, ci sono stati attimi non semplici. Ma il mondo del calcio ieri sera ha fatto una grandissima figura, vedere lo stadio e tutta Italia stringersi attorno a Edoardo è stato un bellissimo esempio".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Dopo Dodo e Kayode anche De Gea si stringe a Bove, la dedica sui social: “Il nostro Guerriero”

https://www.labaroviola.com/dopo-dodo-e-kayode-anche-de-gea-si-stringe-a-bove-la-dedica-sui-social-il-nostro-guerriero/279239/