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Inzaghi: "Ieri serata difficile ma vedere tutto il calcio stringersi attorno a Bove è stato bellissimo"

Il tecnico dell'Inter ancora scosso dopo quanto accaduto ieri sera ha voluto sottolineare la grande solidarietà del calcio attorno al ragazzo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2024 22:13
Inzaghi: "Ieri serata difficile ma vedere tutto il calcio stringersi attorno a Bove è stato bellissimo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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A margine della premiazione come miglior allenatore della passata stagione al Gran Galà del Calcio, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha voluto parlare del malore di ieri sera accusato da Edoardo Bove durante la sfida contro la Fiorentina:

Durante una domanda sulle sue scelte di formazione e sul turnover, Inzaghi ha così risposto:

"Ci sono degli strumenti che abbiamo, cerchiamo di parlare coi preparatori. Le partite sono tante e gli impegni ravvicinati, non è semplice ma cerchiamo di adeguarci. Vorrei fare un passo indietro a ieri: è stata una serata difficile, ci sono stati attimi non semplici. Ma il mondo del calcio ieri sera ha fatto una grandissima figura, vedere lo stadio e tutta Italia stringersi attorno a Edoardo è stato un bellissimo esempio".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Dopo Dodo e Kayode anche De Gea si stringe a Bove, la dedica sui social: “Il nostro Guerriero”

https://www.labaroviola.com/dopo-dodo-e-kayode-anche-de-gea-si-stringe-a-bove-la-dedica-sui-social-il-nostro-guerriero/279239/

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