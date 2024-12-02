Dopo Dodo e Kayode anche De Gea si stringe a Bove, la dedica sui social: "Il nostro Guerriero"
Nel pomeriggio sono arrivati i messaggi toccanti di due compagni di squadra, e soprattutto amici, come Dodo e Kayode nei confronti di Bove dopo il malore di ieri durante Fiorentina-Inter. Pochi minuti...
Nel pomeriggio sono arrivati i messaggi toccanti di due compagni di squadra, e soprattutto amici, come Dodo e Kayode nei confronti di Bove dopo il malore di ieri durante Fiorentina-Inter. Pochi minuti fa anche De Gea ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram per stringersi ancora più al giovane centrocampista della Fiorentina. "Il nostro Guerriero" queste le parole utilizzate dal portiere che accompagnano una bellissima foto di un abbraccio tra i due.
https://www.labaroviola.com/kayode-scrive-a-bove-sei-forte-amico-mio-ti-aspettiamo-presto-leone/279217/