Dopo Dodo e Kayode anche De Gea si stringe a Bove, la dedica sui social: "Il nostro Guerriero"

Nel pomeriggio sono arrivati i messaggi toccanti di due compagni di squadra, e soprattutto amici, come Dodo e Kayode nei confronti di Bove dopo il malore di ieri durante Fiorentina-Inter. Pochi minuti...

A cura di Redazione Labaroviola 02 dicembre 2024 19:31

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