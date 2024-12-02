Kayode scrive a Bove: "Sei forte amico mio, ti aspettiamo presto leone"

Dopo il messaggio di Dodo, anche il terzino della Fiorentina, Micheal Kayode ha espresso la sua vicinanza tramite i social a Edoardo Bove: "Sei forte amico mio. Che Dio sia sempre con te e ti aspettia...

A cura di Redazione Labaroviola 02 dicembre 2024 17:45

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