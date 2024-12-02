Kayode scrive a Bove: "Sei forte amico mio, ti aspettiamo presto leone"
Dopo il messaggio di Dodo, anche il terzino della Fiorentina, Micheal Kayode ha espresso la sua vicinanza tramite i social a Edoardo Bove: "Sei forte amico mio. Che Dio sia sempre con te e ti aspettia...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2024 17:45
Dopo il messaggio di Dodo, anche il terzino della Fiorentina, Micheal Kayode ha espresso la sua vicinanza tramite i social a Edoardo Bove: "Sei forte amico mio. Che Dio sia sempre con te e ti aspettiamo presto leone".
LA DEDICA DI DODÒ A BOVE: “CORREREMO PER TE OGNI MINUTO, TI ASPETTIAMO IN CAMPO A TRASMETTERCI GIOIA”
https://www.labaroviola.com/la-dedica-di-dodo-a-bove-correremo-per-te-ogni-minuto-ti-aspettiamo-in-campo-a-trasmetterci-gioia/279197/