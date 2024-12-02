La dedica di Dodò a Bove: "Correremo per te ogni minuto, ti aspettiamo in campo a trasmetterci gioia"

Il terzino destro Dodò, tramite una storia Instagram, ha dedicato un messaggio al compagno di squadra Bove dopo le incoraggianti notizie di oggi pomeriggio sulle sue condizioni dopo il malore che ha a...

Il terzino destro Dodò, tramite una storia Instagram, ha dedicato un messaggio al compagno di squadra Bove dopo le incoraggianti notizie di oggi pomeriggio sulle sue condizioni dopo il malore che ha accusato ieri. Bove infatti come si legge nel comunicato della Fiorentina è sveglio, vigile e cosciente ed ha parlato con la famiglia ed i compagni.

La reazione al comunicato di Dodò è stata questa bella dedica al compagno di squadra: "Correremo per te ogni minuto, cercheremo per te la vittoria ad ogni partita, aspettandoti in campo per trasmetterci la gioia e il tuo bel calcio, tornerai migliore di prima"

MALORE FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-bove-arresto-cardiaco-dovuto-a-una-torsione-di-punta-il-referto-con-cui-e-arrivato-in-ospedale/279123/