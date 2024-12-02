Il primo referto medico dell'ospedale su Bove: "Arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta"

Il referto medico quando il centrocampista Edoardo Bove è arrivato nel nosocomio riporta una prima diagnosi di arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta. Quest'ultima è un'aritmia del muscolo ca...

Il referto medico quando il centrocampista Edoardo Bove è arrivato nel nosocomio riporta una prima diagnosi di arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta. Quest'ultima è un'aritmia del muscolo cardiaco, più precisamente una tachicardia ventricolare che può trasformarsi in fibrillazione ventricolare nella quale il cuore smette di battere, con le conseguenze che si possono immaginare e che solo la rapidità dei soccorsi e delle prime manovre salvavita in campo è riuscita a scongiurare. I "primi accertamenti cardiologici e neurologici hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio", ha fatto sapere il Careggi nella serata di domenica, rimandando ad un ulteriore bollettino che sarà diffuso lunedì. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-bove-causa-del-malore-non-chiara-ma-si-ipotizza-una-contusione-toracica/279114/