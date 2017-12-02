Labaro Viola

Inzaghi non ha pace: "Contro Fiorentina e Roma siamo stati danneggiati, meritavano di vincere"

Simone Inzaghi non si da pace e ad una settimana di distanza torna a commentare il calcio di rigore che l'arbitro Massa ha concesso alla Fiorentina, nel finale della gara di domenica scorsa tra la sua...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2017 12:54
Inzaghi non ha pace: "Contro Fiorentina e Roma siamo stati danneggiati, meritavano di vincere" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Roma
Simone Inzaghi
Condividi

Simone Inzaghi non si da pace e ad una settimana di distanza torna a commentare il calcio di rigore che l'arbitro Massa ha concesso alla Fiorentina, nel finale della gara di domenica scorsa tra la sua Lazio ed i viola: "La partita contro la Fiorentina? Rimane un grande rammarico, è normale. Avremmo meritato di vincere, abbiamo fatto una buona gara concedendo pochissimo ai viola. L’episodio finale, Var o non Var, non ci sta. Anche nel derby siamo stati danneggiati, ma non deve essere un alibi. Domenica dovevamo fare il secondo gol".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok