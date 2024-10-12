Criscitiello: "Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto"

Il direttore di Sportitalia accusa il CT della Nazionale di aver sbagliato modi e contenuto delle dichiarazioni post caso "ultras-società

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione “Si Café”, non le ha mandate a dire al CT della Nazionale Italiana dopo le polemiche sollevate dalle sue parole contro Simone Inzaghi:

"Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto e non sa portare rispetto ai colleghi. È una cosa così grave e così delicata che a livello sportivo si dovrebbe vergognare per le sue dichiarazioni. Dovrebbe avere il buon senso di stare zitto. Innanzitutto nel calcio io “vergini” non ne conosco. Poi se Spalletti è vergine ed è un santo chiedo scusa. Io quando parlo mi riferisco naturalmente sempre all’allenatore e mai all’uomo"

Lo riporta inter-news.it

Benedetto Ferrara: “Per Martinelli allenarsi con De Gea equivale ad un master ad Harvard”

https://www.labaroviola.com/benedetto-ferrara-per-martinelli-allenarsi-con-de-gea-equivale-ad-un-master-ad-harvard/272241/