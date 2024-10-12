Benedetto Ferrara: "Per Martinelli allenarsi con De Gea equivale ad un master ad Harvard"
De Gea, protagonista assoluto della gara con il Milan sale realmente in cattedra secondo Benedetto Ferrara. Martinelli ha un grande maestro
Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara si è soffermato sull'importanza per la Fiorentina di aver trovato un leader carismatico:
"De Gea ha dimostrato che i riflessi sono ancora quelli e, soprattutto, che quando il carisma è ancora solido quello torna in campo con te appena lo decidi. Le Fiorentine che ci hanno fatto sognare hanno sempre avuto grandi numeri uno: Galli, Toldo, Frey solo per citarne alcuni. A questa Fiorentina, nei giorni più confusi, mancava proprio un leader difensivo. Lui, oltre i rigori parati, adesso è questo, e non è un caso che si pensi a consegnargli la fascia di capitano.
Ma la grande scommessa di Pradè è multipla, perché dare la possibilità a Martinelli di allenarsi con un portiere di livello internazionale significa regalare ad un ragazzo un vero e proprio master ad Harvard".
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