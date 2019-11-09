Inzaghi: "Con la Fiorentina e il Milan dopo che ci hanno pareggiato, abbiamo vinto noi"

Il mister della Lazio Simone Inzaghi ha parlato prima della conferenza stampa di Lecce-Lazio: "State pensando solo all’ultima partita ma contro la Fiorentina e il Milan, dopo che ci hanno pareggiato,...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2019 17:26

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Inzaghi

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