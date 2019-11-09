Inzaghi: "Con la Fiorentina e il Milan dopo che ci hanno pareggiato, abbiamo vinto noi"
Il mister della Lazio Simone Inzaghi ha parlato prima della conferenza stampa di Lecce-Lazio: "State pensando solo all’ultima partita ma contro la Fiorentina e il Milan, dopo che ci hanno pareggiato,...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2019 17:26
Il mister della Lazio Simone Inzaghi ha parlato prima della conferenza stampa di Lecce-Lazio: "State pensando solo all’ultima partita ma contro la Fiorentina e il Milan, dopo che ci hanno pareggiato, abbiamo vinto noi. Giovedì con il rigore netto avremmo vinto la partita".