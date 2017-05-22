La Lazio perde in casa e Lotito annulla il giorno di riposo della squadra biancoceleste. A rischio il quarto posto

Due sconfitte consecutive in campionato, la finale di Coppa Italia non basta, Lotito punisce così la sua squadra a una giornata dal termine

Tensione in casa Lazio dopo il soprendente ko interno contro l'Inter (1-3) nel posticipo serale della 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A. La squadra allenata da Simone Inzaghi si era portata addirittura in vantaggio grazie al rigore realizzato da Keita, prima di crollare sotto i colpi di Eder e compagni: il presidente Lotito non avrebbe digerito l'atteggiamento dei suoi giocatori e avrebbe preso una decisione davvero sorprendente.

Secondo quanto riportato in queste ore da 'Premium Sport', il presidente della Lazio Claudio Lotito sarebbe infatti furibondo per l'atteggiamento mantenuto dalla squadra di Inzaghi contro l'Inter e avrebbe deciso di annullare il giorno di riposo previsto per domani, chiedendo il massimo sforzo per arrivare al quarto posto. La Lazio, che affronterà domenica il Crotone nell'ultimo turno di campionato, ha appena un punto di vantaggio sull'Atalanta a 90 minuti dalla fine e la dirigenza biancoceleste vuole blindare assolutamente il quarto posto alle spalle di Juventus, Roma e Napoli.

Direttagoal.com