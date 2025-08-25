SportMediaset: Comuzzo nel mirino dell’Al-Hilal, maxi offerta in arrivo dall’Arabia

Il 2005 della Fiorentina strega i club sauditi. L'Al-Hilal di Inzaghi pronto a fare sul serio. I viola aprono solo a cifre importanti

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Al-Hilal, fresco campione in carica e allenato da Simone Inzaghi, sarebbe pronto a presentare un’offerta importante per assicurarsi Pietro Comuzzo, già due presenze nelle prime uscite ufficiali della stagione. Non si tratterebbe però dell’unico club saudita sulle tracce di Comuzzo: altri nomi della Saudi Pro League stanno monitorando con interesse il centrale italiano, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. La Fiorentina, come già detto, pur consapevole del valore del giocatore non chiude completamente le porte a una cessione: solo un’offerta davvero irrinunciabile potrebbe però far vacillare la dirigenza gigliata.