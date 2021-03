Corriere dello Sport, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per prendere Simone Inzaghi in panchina

Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, non sarebbe scontato il futuro alla Lazio di Simone Inzaghi, il tecnico biancoceleste sta trattando il rinnovo il presidente Lotito, ma ancora l’accordo non c’è: per Inzaghi è stato offerto un triennale da 7,5 milioni netti a salire con i bonus legati ai piazzamenti non è abbastanza, serve un ritocco e un aggiustamento su qualche clausola, ma i rapporti non sono più idilliaci. Ha preso tempo, è in scadenza e non ha fretta. Per lui possibilità di guardarsi intorno, anche se non andrà al Napoli, e il sondaggio della Fiorentina, l’unico concreto fatto fino ad ora, come scrive il Corriere, potrebbe non scaldarlo abbastanza.

