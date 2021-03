Ribery: “Non so cosa farò a giugno, presto per dirlo, oggi la mia priorità è la Fiorentina”

”I momenti migliori della mia carriera calcistica li ho vissuti in Bundesliga, ma è ancora troppo presto per parlare del mio futuro. A oggi la mia priorità è la Fiorentina”. Così ha parlato Franck Ribery ai canali tedeschi di Sky Sport riguardo alle voci che riguardano il suo futuro: il francese è in scadenza di contratto in questa stagione e, oltre che al Monza, non si esclude un suo ritorno in Bundeslig o addirittura un suo addio al calcio. Insomma, bisognerà aspettare la fine della stagione e le nuove scelte che verranno fatte in casa viola per scoprire il futuro di Ribery con la Fiorentina

