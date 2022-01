Sport Mediaset annuncia, Italiano è un grande estimatore di Sensi, Fiorentina ci prova a gennaio

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Claudio Raimondi all’interno della trasmissione Pressing in diretta la domenica sera su Italia Uno, la Fiorentina ci prova per Stefano Sensi, il centrocampista dell’Inter classe 95 è fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi e l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è un suo grande estimatore, per questo motivo la società viola potrebbe portarlo in viola in questo mercato di gennaio.

LA SALERNITANA VUOLE GATTUSO