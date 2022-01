Qualcuno vuole Gattuso, è la Salernitana. Ringhio ritrova Ribery che aveva confermato a Firenze?

Come riporta Tuttosport, il nuovo presidente della Salernitana Danilo Iervolino, proprietario dell’università Pegaso, ha progetti ambiziosi per la società appena acquistata, vuole come nuovo direttore sportivo Walter Sabatini, candidato numero uno, mentre per la panchina il sogno è Gennaro Gattuso, alternativa a Marco Giampaolo. Se il matrimonio si dovesse fare, l’ex allenatore della Fiorentina per poche settimane, ritroverebbe in Campania Franck Ribery, che lo stesso Gattuso aveva confermato al suo arrivo a Firenze dopo un primo confronto telefonico.

