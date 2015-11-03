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Notizie Iervolino Fiorentina

Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A

26 aprile 2024 23:10

Boulaye Dia furioso: "Liverani scorretto e la Salernitana ha mentito e dato tutto in pasto alla stampa"

17 aprile 2024 22:26

Iervolino ricorda Barone: "Ero molto legato a lui, voleva ammodernare il calcio"

22 marzo 2024 14:30

Iervolino vuole vederci chiaro su Dia: chiesti 20 milioni di euro di danni. Caos totale in casa Salernitana

13 marzo 2024 18:46

Iervolino furioso: "A gennaio vendo tutti quelli che non ci vogliono stare. Pugno durissimo contro di loro"

14 dicembre 2023 13:32

Da Salerno rivelano: "Iervolino ha già deciso di vendere Dia a gennaio. Cessione già preventivata"

04 dicembre 2023 16:54

Dirigenti della Salernitana fuorisi a Firenze. De Sanctis e Inzaghi rischiano di essere cacciati per la sconfitta

03 dicembre 2023 23:12

La Fiorentina vuole bloccare i diritti TV a Sky e DAZN. Napoli, Milan, Juve e Roma si alleano con i viola

23 ottobre 2023 10:43

Pres. Salernitana: "Noi, Napoli e Fiorentina vogliamo il canale di Lega. Serve coraggio e modernità"

16 ottobre 2023 17:20

Iervolino avverte: "Per Dia c'è clausola da 25 milioni fino al 20 luglio ma vale minimo 40 milioni"

03 luglio 2023 18:16

Iervolino: "Dia? C'è il rischio che vada via, non possiamo farci nulla con la clausola"

24 giugno 2023 10:30

Iervolino allontana Dia dalla Fiorentina: "Vogliamo riscattarlo e tenerlo anche se richiesto in Serie A"

29 maggio 2023 17:59

Iervolino elogia Sousa: "Tira fuori il meglio da tutti i giocatori, allenatore con sensibilità pazzesca"

26 febbraio 2023 19:09

Iervolino annuncia: "Ribery sarà manager della Salernitana al mio fianco ma può fare quello che vuole"

09 ottobre 2022 15:06

Iervolino come Commisso: "Non mi piego alle commissioni agli agenti, per questo Sabatini se ne è andato"

06 giugno 2022 13:51

Rottura alla Salernitana tra Sabatini e Iervolino, le commissioni ai procuratori il motivo della lite

02 giugno 2022 12:04

Iervolino sta con Commisso: "E' una vergogna il potere dei procuratori, vanno cambiate le regole"

01 febbraio 2022 14:53

Qualcuno vuole Gattuso, è la Salernitana. Ringhio ritrova Ribery che aveva confermato a Firenze?

09 gennaio 2022 18:32

L'appello del nuovo presidente della Salernitana: "La Lega sospenda le prossime gare di Serie A"

06 gennaio 2022 12:14

Lotito furioso e arrabbiato per la vendita della Salernitana a Iervolino, voleva soldi dalla Svizzera

03 gennaio 2022 13:49

Ribery può sorridere, a mezzanotte la Salernitana è stata comprata da Iervolino, capo di Pegaso

01 gennaio 2022 06:20

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