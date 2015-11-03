Notizie Iervolino Fiorentina

Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A
26 aprile 2024 23:10
Boulaye Dia furioso: "Liverani scorretto e la Salernitana ha mentito e dato tutto in pasto alla stampa"
17 aprile 2024 22:26
Iervolino ricorda Barone: "Ero molto legato a lui, voleva ammodernare il calcio"
22 marzo 2024 14:30
Iervolino vuole vederci chiaro su Dia: chiesti 20 milioni di euro di danni. Caos totale in casa Salernitana
13 marzo 2024 18:46
Iervolino furioso: "A gennaio vendo tutti quelli che non ci vogliono stare. Pugno durissimo contro di loro"
14 dicembre 2023 13:32
Da Salerno rivelano: "Iervolino ha già deciso di vendere Dia a gennaio. Cessione già preventivata"
04 dicembre 2023 16:54
Dirigenti della Salernitana fuorisi a Firenze. De Sanctis e Inzaghi rischiano di essere cacciati per la sconfitta
03 dicembre 2023 23:12
La Fiorentina vuole bloccare i diritti TV a Sky e DAZN. Napoli, Milan, Juve e Roma si alleano con i viola
23 ottobre 2023 10:43
Pres. Salernitana: "Noi, Napoli e Fiorentina vogliamo il canale di Lega. Serve coraggio e modernità"
16 ottobre 2023 17:20
Iervolino avverte: "Per Dia c'è clausola da 25 milioni fino al 20 luglio ma vale minimo 40 milioni"
03 luglio 2023 18:16
Iervolino: "Dia? C'è il rischio che vada via, non possiamo farci nulla con la clausola"
24 giugno 2023 10:30
Iervolino allontana Dia dalla Fiorentina: "Vogliamo riscattarlo e tenerlo anche se richiesto in Serie A"
29 maggio 2023 17:59
Iervolino elogia Sousa: "Tira fuori il meglio da tutti i giocatori, allenatore con sensibilità pazzesca"
26 febbraio 2023 19:09
Iervolino annuncia: "Ribery sarà manager della Salernitana al mio fianco ma può fare quello che vuole"
09 ottobre 2022 15:06
Iervolino come Commisso: "Non mi piego alle commissioni agli agenti, per questo Sabatini se ne è andato"
06 giugno 2022 13:51
Rottura alla Salernitana tra Sabatini e Iervolino, le commissioni ai procuratori il motivo della lite
02 giugno 2022 12:04
Iervolino sta con Commisso: "E' una vergogna il potere dei procuratori, vanno cambiate le regole"
01 febbraio 2022 14:53
Qualcuno vuole Gattuso, è la Salernitana. Ringhio ritrova Ribery che aveva confermato a Firenze?
09 gennaio 2022 18:32
L'appello del nuovo presidente della Salernitana: "La Lega sospenda le prossime gare di Serie A"
06 gennaio 2022 12:14
Lotito furioso e arrabbiato per la vendita della Salernitana a Iervolino, voleva soldi dalla Svizzera
03 gennaio 2022 13:49
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