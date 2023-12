Dirigenti della Salernitana fuorisi a Firenze. De Sanctis e Inzaghi rischiano di essere cacciati per la sconfitta

Torna a perdere la Salernitana dopo i due risultati positivi contro Sassuolo e Lazio. Netto passo indietro dei granata soprattutto per la prestazione offerta al Franchi di Firenze, simile a quella vista già troppe volte in questa prima parte della stagione. Una squadra molle e in difficoltà per tutti i 90 minuti. Molto arrabbiato l’amministratore delegato dei granata Maurizio Milan, che ha lasciato la tribuna prima del fischio finale.Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, c’è stato un lungo confronto con il patron Iervolino in cui si è discusso della posizione di De Sanctis e non solo. Il direttore sportivo torna fortemente in discussione ma anche la posizione di Pippo Inzaghi non è più così salda, il tecnico dei campani potrebbe giocarsi la panchina nel prossimo turno contro il Bologna. Lo riporta Tutto Salernitana