Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, si è concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Sì, c’è il rischio che qualcuno possa comprare Dia: esiste una clausola di 25 milioni e non potremmo farci nulla. Noi, però, sappiamo che lui è contento di stare qui e pagheremo i 12 milioni che servono per riscattarlo. La squadra c’è e non la smantelliamo. Con De Sanctis c’è un rapporto splendido e lavoriamo in simbiosi. Abbiamo la possibilità di valutare con calma ogni intervento e magari faremo qualche colpo. Intanto abbiamo riscattato Pirola e faremo la stessa cosa con Dia. Nzola è un giocatore eccellente, che sa fare la differenza. Piace a molte squadre”.