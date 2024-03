Iervolino vuole vederci chiaro su Dia: chiesti 20 milioni di euro di danni. Caos totale in casa Salernitana

La Gazzetta dello Sport torna sulla questione Boulaye Dia, fuori rosa nella Salernitana e nei confronti del quale il club granata è pronto ad avviare un vero e proprio braccio di ferro con conseguenze legali in arrivo. Dopo che il centravanti senegalese classe 1996 si è rifiutato di subentrare nel finale della partita pareggiata sul campo dell’Udinese, opponendosi così a quanto aveva deciso invece il suo allenatore Liverani.

Da quel giorno Dia è di nuovo stato allontanato dalla prima squadra, ma adesso il caso si è evoluto, con il presidente del club Danilo Iervolino che, vi raccontiamo già da diversi giorni su queste pagine web, è intenzionato a chiedere il conto dei danni al calciatore, per il quale c’è rischio beffa oltre all’aver nella sostanza sprecato una stagione.

Sì, perché la Rosea sottolinea come ieri mattina la Salernitana abbia depositato al Collegio Arbitrale l’istanza di arbitrato contro Dia. I legali del club, Francesco Fimmanò e Rino Sica, con l’avvocato Edoardo Chiacchio, chiedono la conferma della sanzione già applicata dal club (l’estromissione dalla prima squadra) oltre ad una multa aggiuntiva pari alla riduzione del 50% dello stipendio lordo fino al termine della stagione.

Ma non è tutto: la Salernitana, che nominato come proprio arbitro il professore Ferruccio Auletta, ha pure intentato una causa di risarcimento danni nei confronti di Dia: chiesti 20 milioni di euro, pari alla cifra investita nella scorsa estate per lui. Già a inizio stagione l’attaccante si era visto comminare 15mila euro di multa per essere rientrato in ritardo a Salerno dopo un infortunio rimediato in Nazionale.

