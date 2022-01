Ribery può sorridere, a mezzanotte la Salernitana è stata comprata da Iervolino, capo di Pegaso

Svolta importante appena dopo la mezzanotte per la Salernitana, proprio quando la situazione stava per capitolare in termini di proprietà. Dunque, il club rimarrà in Serie A e i giocatori al fantacalcio rimangono nelle vostre rose. I trustee infatti hanno accettato la proposta di Danilo Iervolino, fondatore di UniPegaso, dopo la PEC inviata nel pomeriggio. Una conferma arrivata dopo la mezzanotte da Michele Spiezia, giornalista molto affidabile e vicino alla Salernitana:

“La Salernitana avrà Danilo Iervolino come nuovo proprietario. L’era del trust è finita. Salerno e la Salernitana festeggiano col botto”, si legge. Il sito Salernitana News aggiunge di più su cosa accadrà ora:

“Il club granata sarà ceduto a Danilo Iervolino, imprenditore di Palma Campania classe 1978 che ha costruito la sua fortuna con l’università telematica Pegaso. A breve le cifre dell’operazione. La Figc è stata informata in tempo reale. Da adesso scatta la proroga di 45 giorni sub iudice fino a quando, alla riapertura degli istituti di credito, i trustee non avranno contezza dell’avvenuto accredito del 5% a titolo di caparra versato dagli acquirenti. A quel punto, ci sarà la presa d’atto da parte della Federcalcio e si avrà un massimo di 45 giorni (ma non è detto che debbano essere utilizzati tutti per forza) per completare le pratiche burocratiche e il saldo dell’operazione”.

