Iervolino annuncia: “Ribery sarà manager della Salernitana al mio fianco ma può fare quello che vuole”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato dell’addio al calcio di Franck Ribery, ex giocatore anche della Fiorentina. Queste le sue parole a Dazn:

“Ci stiamo parlando con Franck, è un grandissimo campione in campo e fuori dal campo, ha un carisma incredibile, sa parlare ai giovani, è un leader incredibile, gli cuciremo addosso un ruolo come lui vorrà, è stato un grande campione e ora si appresta a diventare una leggenda del calcio, siamo orgogliosi e fieri di averlo a Salerno. Io lo vedrei affianco a me come manager ma se lui vuole fare qualcosa più sul campo andrà bene lo stesso. Lo scorso anno quando eravamo in una posizione disperata ho parlato a lungo con lui e lui mi ha rincuorato, mi disse che ce l’avremmo fatta. Ha doti umane straordinarie”

LE REGOLE DEL QATAR PER IL MONDIALE