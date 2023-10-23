La Fiorentina vuole bloccare i diritti TV a Sky e DAZN. Napoli, Milan, Juve e Roma si alleano con i viola

Oggi l'assegnazione dei diritti TV, la Fiorentina ci prova vuole cambiare il mondo del calcio nella casa degli italiani

Il Mattino in edicola oggi racconta che c'è un fronte composto da alcune società di Serie A che dice di no all'offerta DAZN-Sky per la trasmissione dei prossimi tre campionati sulle due piattaforme, una proposta da oltre 900 milioni di euro. A guidare il fronte dei ribelli ci sarebbe il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha trovato l'appoggio in prima battuta di Antonio Iervolino della Salernitana, ma non solo. infatti anche Fiorentina, Roma, Milan e Juventus vedrebbero di buon occhio la creazione di un Canale di Lega finanziato attraverso il fondo Oaktree che garantirebbe ai club 975 milioni di euro all'anno.

Manca l'appoggio di un'altra società per bloccare l'assegnazione a Sky e Dazn. Per Commisso, che si intende molto delle trasmissioni televisive, il passaggio a un canale di Lega sarebbe un'operazione fondamentale per rilanciare il calcio in Italia

BALDANZI SALTERA' LA GARA CON LA VIOLA

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