Lotito furioso e arrabbiato per la vendita della Salernitana a Iervolino, voleva soldi dalla Svizzera

Il Corriere della Sera, nella sua ricostruzione delle ultime ore del 2021 della Salernitana, parla anche di un Claudio Lotito arrabbiato per la scelta del triste di non accettare la proposta del fondo svizzero-sloveno, più remunerativo di quello di Danilo Iervolino . Secondo il quotidiano, sono stati forniti i codici Iban e Swift sbagliati.

E Gian Michele Gentile, legale del patron della Lazio, ha rilasciato parole significative che fanno da cornice al suo stato d’animo al Mattino.

“Abbiamo immaginato che questa situazione avrebbe poi favorito una svendita totale dell’azienda – racconta -. Adesso aspettiamo di avere le carte per capire cosa è successo. Ci hanno parlato di altre offerte, non sappiamo da chi, quando e perché non siano state accettate. I fiduciari faranno una relazione su come hanno gestito il mandato”.

“Finora siamo stati all’oscuro di tutto e non abbiamo elementi. Vorremmo avere conferma che tutto è fatto bene o se c’è qualcosa che non va, da correggere. Intanto la Salernitana continuerà e questo è un dato positivo, ma verificheremo nel dettaglio, soprattutto per il fatto che il prezzo di vendita è sceso a quel livello”.

