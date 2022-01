Vlahovic: “Compromesso con Commisso? Mai dire mai. Voglio portare la Fiorentina in Europa”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a politika.rs. Qui di seguito vi proponiamo alcuni estratti, i più interessanti:

“Il successo nel calcio dipende dalla testa. A Firenze stiamo scrivendo una bella pagina di storia, abbiamo grandi calciatori e tifosi. Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa. Il rapporto con Commisso? È un grande presidente, sa quello che vuole ed è ambizioso. Non ho niente contro la sua volontà. Se si può trovare in compromesso con il presidente? Mai dire mai.”

