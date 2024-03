Iervolino ricorda Barone: “Ero molto legato a lui, voleva ammodernare il calcio”

Durante l’intervista concessa a Tuttosport, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha così ricordato Joe Barone: “Guardi, sto uscendo adesso dal Viola Park, dove ho dato l’ultimo saluto a Joe Barone. Ero molto legato a lui, c’erano moltissime affinità e in generale con la Fiorentina di Commisso. Joe voleva ammodernare il calcio e tante volte avevamo condiviso i punti cardine su cui basare un’idea nuova di calcio, che ha bisogno di cambiare sotto molti punti di vista. Quali sono questi punti? Riforma del rapporto contrattuale con i giocatori; la possibilità di inserire una regola che non consenta l’iscrizione ai campionati a chi non può garantire la sostenibilità; una riforma del sistema arbitrale che, non per fare polemica, ma sta scontentando quasi tutti e secondo me dovrebbe rinnovarsi pensando ad esempio di creare un albo professionale ad hoc; il rapporto con gli agenti che deve essere rivisto con interessi allineati; una maggiore convergenza in Lega per riuscire a creare un sistema, pur nella sana concorrenza”.

VALCAREGGI: “CHI DEVE SOSTITUIRE BARONE È ITALIANO. FACCIA LUI IL MERCATO E SALVI LA FIORENTINA CON PRADÈ”