La Repubblica, tra Pioli e Di Francesco spunta Simone Inzaghi, triennale a 1 milioni netto all'anno

Dalla società biancoceleste raccontano di un offerta della Fiorentina per Simone Inzaghi

Oggi la Repubblica parla del nuovo allenatore della Fiorentina. Il casting per capire chi sarà il sostituto del portoghese è sempre aperto e, nel fine settimana, vivrà un momento decisamente interessante. I viola andranno a far visita a casa Di Francesco. Il tecnico del Sassuolo, al momento, è la prima scelta. Piace a Corvino e, soprattutto, piace ad Andrea Della Valle. Non a caso ha già parlato (più volte) col dg. Non solo. Perché, smentite a parte, i due si sono pure incontrati a casa del dirigente viola. Un faccia a faccia nel quale l’attuale allenatore neroverde ha ascoltato, certo, ma non è rimasto in silenzio. Anzi. Sussurri raccontano di un confronto nel quale l’ex giocatore della Roma ha voluto chiarire con forza i suoi punti di vista. Un atteggiamento che ne testimonia la personalità e che, soprattutto, rende più complessa la strada verso l’accordo. Anche perché su di lui ci sono anche altri club. La sensazione però, è che ottenere il “sì” del tecnico abruzzese sia più difficile del previsto.

L’altro candidato forte era e resta Stefano Pioli. La caduta libera dell’Inter ne ha certificato l’addio al termine della stagione, e la Fiorentina è pronta ad approfittarne. Il problema è che, fino al termine del campionato, lui proverà a convincere Suning. Per sapere se sarà libero o meno, quindi, bisogna aspettare la fine di maggio. Tanto. Forse troppo.

Non si possono però escludere sorprese, ecco allo spuntare l’ipotesi di un contatto tra la Fiorentina e Simone Inzaghi. Ambiente vicini al club di Lotito parlano addirittura di una proposta reale: un contratto di tre anni da oltre un milione netto a stagione. I biancocelesti non hanno nessuna intenzione di farselo scappare, ma queste voci testimoniano come il casting sia tutt’altro che chiuso.