Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi di giornata e si è soffermato anche sul futuro di Moise Kean, ancora una volta corteggiato da un club arabo (l’Al-Hilal). Queste le sue parole:

Kean può cedere alla tentazione Inzaghi?

“No. E’ stato talmente male quando è stato considerato poco alla Juve e non solo, alla Fiorentina si è riscattato Se ti arriva una di Premier o il Napoli, allora ok, altrimenti non si muove da Firenze”.