Pedullà: “Se la Roma cede Angelino, Gasperini potrebbe chiedere Gosens alla Fiorentina”

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato e giornalista Alfredo Pedullà, la Roma osserva la situazione di Robin Gosens alla Fiorentina per sostituire Angelino che interessa molto in Arabia con l’Al-Hilal di Inzaghi sullo sfondo pronta ad acquisire lo spagnolo. Per il momento la Fiorentina non ha ricevuto proposte da nessuno, ma Gasperini apprezza molto l’esterno tedesco avendolo anche avuto all’Atalanta dove è sbocciato come giocatore di fama internazionale e, di conseguenza, potrebbe avanzare qualche richiesta ai viola.