Corriere dello Sport: “Kean è incedibile ma occhio alla clausola da 62 milioni in estate. C’è l’Al-Hilal”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Al-HilalFiorentinaKean

L'Al-Hilal di Inzaghi resta vigile su Kean

Kean è stato blindato dalla Fiorentina, che lo considera incedibile. La prossima estate però potrebbe cambiare qualcosa in relazione alla clausola rescissoria da 62 milioni che può essere attivata da chiunque lo voglia acquistare (varrà solo nei primi quindici giorni di luglio). Ecco che dall’Arabia rilanciano la notizia di un interessamento da parte dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Dipenderà dall’offerta e dall’eventuale cambio di strategia del club viola sull’incedibilità. Lo scrive il Corriere dello Sport.

