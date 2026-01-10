Pablo Marì ha lasciato stasera il ritiro, si chiude in silenzio la sua esperienza a Firenze

Pablo Marí ha lasciato stasera il ritiro e il centro sportivo di Bagno a Ripoli per l’ultima volta, di fatto chiudendo la sua esperienza con la maglia della Fiorentina. Un addio silenzioso, ma ormai definitivo.

Il difensore spagnolo è infatti a un passo dal trasferimento all’Al-Hilal. L’operazione dovrebbe portare nelle casse viola una cifra vicina ai 2 milioni di euro e, al momento, manca soltanto l’annuncio ufficiale per sancire la conclusione dell’affare. La partenza di Marí avrà effetti immediati anche sul campo: il giocatore non sarà a disposizione di Paolo Vanoli per la sfida di domani al Franchi contro il Milan, segnando così la fine anticipata del suo capitolo fiorentino.