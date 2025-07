L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, attraverso il proprio profilo Twitter conferma l’indiscrezione dell’8 luglio in merito al futuro di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina non ha preso in considerazione le avances dell’Al-Qadsiah e per quanto riguarda le voci di una telefonata con Simone Inzaghi e l’Al-Hilal, anche in questo caso non trovano riscontro. Tornando in Europa, invece, e in particolare Italia, nessuna conferma anche per i possibili contatti del Napoli con Moise Kean.