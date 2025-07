Moretto annuncia: “L’Al-Hilal sta prendendo informazioni per Kean. Contatti in corso”

L’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, aggiorna la situazione legata al futuro di Moise Kean. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi sembrerebbe interessato all’attaccante della Fiorentina, tanto che in questi minuti sono in corso dei contatti per, con ogni probabilità, avanzare un’offerta per convincere Kean a trasferirsi in Arabia. Ricordiamo che nelle scorse settimane era arrivata un’offerta dall’Al-Qadsiah al calciatore da 15 milioni di euro netti all’anno, ma il club arabo è stato costretto a virare su Mateo Retegui (che si trasferirà proprio in Arabia nelle prossime ore) a causa di un probabile rifiuto di Moise Kean.