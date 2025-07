Dall’Inghilterra riportano: “L’Al Hilal di Inzaghi è interessata a Kean su richiesta dell’ex tecnico nerazzurro”

Il quotidiano The Sun oggi in uscita ha parlato della situazione legata agli attaccanti in giro con un’analisi anche di Moise Kean in ottica United, ma non solo. Infatti, secondo il giornale britannico, l’attaccante viola piace sempre al tecnico Amorim, ma non solo perché ultimamente anche la squadra saudita dell’Al Hilal allenata da Inzaghi si sarebbe interessata al giocatore.

I sauditi devono prendere un attaccante e Kean è nella lista con Sesko del Lipsia e Mateta del Crystal Palace. Inoltre, questi attaccanti piacciono ai Red Devils che devono riscattare una stagione fallimentare in cui non è arrivato nessun titolo. Moise Kean rimane un obiettivo per gli inglesi con i suoi 25 gol stagionali, ma adesso anche una nuova formazione saudita si sarebbe iscritta alla corsa oltre al tentativo fatto dall’Al Qadsiah che poi ha acquistato Retegui.