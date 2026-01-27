27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Kean via dalla Fiorentina? Corriere Fiorentino: “C’è l’Al-Hilal che prima cederà Leonardo per 60 milioni”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Kean via dalla Fiorentina? Corriere Fiorentino: “C’è l’Al-Hilal che prima cederà Leonardo per 60 milioni”

Redazione

27 Gennaio · 10:09

Aggiornamento: 27 Gennaio 2026 · 10:09

TAG:

Al-HilalFiorentinaKean

Condividi:

di

In casa Fiorentina può succedere ancora di tutto

E in questo ping pong di prospettive, in entrata e in uscita, è da inserire anche la voce che vorrebbe gli arabi dell’Al Hilal interessati a Moise Kean. La squadra allenata da Simone Inzaghi, che in estate aveva già cercato Comuzzo e che a gennaio ha accolto Pablo Marì, starebbe infatti pensando al centravanti viola per ovviare alla possibile cessione del brasiliano Marcos Leonardo, un’operazione da oltre 60 milioni di euro (tanto vale la clausola rescissoria di Kean) tutta ancora da imbastire seppure testimoni come nei prossimi giorni, in casa viola possa ancora succedere di tutto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio