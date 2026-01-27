Kean via dalla Fiorentina? Corriere Fiorentino: “C’è l’Al-Hilal che prima cederà Leonardo per 60 milioni”

E in questo ping pong di prospettive, in entrata e in uscita, è da inserire anche la voce che vorrebbe gli arabi dell’Al Hilal interessati a Moise Kean. La squadra allenata da Simone Inzaghi, che in estate aveva già cercato Comuzzo e che a gennaio ha accolto Pablo Marì, starebbe infatti pensando al centravanti viola per ovviare alla possibile cessione del brasiliano Marcos Leonardo, un’operazione da oltre 60 milioni di euro (tanto vale la clausola rescissoria di Kean) tutta ancora da imbastire seppure testimoni come nei prossimi giorni, in casa viola possa ancora succedere di tutto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.