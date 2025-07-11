Sportmediaset: "Interesse dell'Al-Hilal per Kean concreto, ma lui ha dato priorità alla Fiorentina"

Secondo il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando l'interesse dell'Al-Hilal per Kean è concreto ma non ci sono trattative in corso. Infatti su X Accomando scrive: "L'interesse dell'Al-Hilal per...

Secondo il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando l'interesse dell'Al-Hilal per Kean è concreto ma non ci sono trattative in corso. Infatti su X Accomando scrive: "L'interesse dell'Al-Hilal per Kean è concreto, ma nessuna trattativa tra gli arabi e l'entourage del giocatore. Pista da monitorare. Kean ha dato priorità alla #Fiorentina, dopo aver rifiutato l'offerta dell'Al-Qadsiah. Si lavora ad un rinnovo importante."