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Sportmediaset: "Interesse dell'Al-Hilal per Kean concreto, ma lui ha dato priorità alla Fiorentina"

Secondo il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando l'interesse dell'Al-Hilal per Kean è concreto ma non ci sono trattative in corso. Infatti su X Accomando scrive: "L'interesse dell'Al-Hilal per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2025 12:28
Sportmediaset: "Interesse dell'Al-Hilal per Kean concreto, ma lui ha dato priorità alla Fiorentina" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando l'interesse dell'Al-Hilal per Kean è concreto ma non ci sono trattative in corso. Infatti su X Accomando scrive: "L'interesse dell'Al-Hilal per Kean è concreto, ma nessuna trattativa tra gli arabi e l'entourage del giocatore. Pista da monitorare. Kean ha dato priorità alla #Fiorentina, dopo aver rifiutato l'offerta dell'Al-Qadsiah. Si lavora ad un rinnovo importante."

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