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Romano rivela: "Mancano i dettagli per l'acquisto di Lindelof , il calciatore vuole la Fiorentina"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo X ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina e sulla trattativa per Lindelof. In un tweet infatti R...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2025 12:48
Romano rivela: "Mancano i dettagli per l'acquisto di Lindelof , il calciatore vuole la Fiorentina" -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo X ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina e sulla trattativa per Lindelof. In un tweet infatti Romano ha scritto: "Procede bene la trattativa tra la Fiorentina e Lindelof. Lindelof vuole il trasferimento ma mancano gli ultimi dettagli per il via libera." Vedremo dunque se nelle prossime ore Lindelof sarà un calciatore dei viola e andrà a rinforzare la difesa di Stefano Pioli

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