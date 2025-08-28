Romano rivela: "Mancano i dettagli per l'acquisto di Lindelof , il calciatore vuole la Fiorentina"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo X ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina e sulla trattativa per Lindelof. In un tweet infatti R...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo X ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina e sulla trattativa per Lindelof. In un tweet infatti Romano ha scritto: "Procede bene la trattativa tra la Fiorentina e Lindelof. Lindelof vuole il trasferimento ma mancano gli ultimi dettagli per il via libera." Vedremo dunque se nelle prossime ore Lindelof sarà un calciatore dei viola e andrà a rinforzare la difesa di Stefano Pioli