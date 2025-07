Dall’Inghilterra: “La Fiorentina sul capitano della Svezia Lindelof. De Gea intermediario per convincerlo ad arrivare”

Secondo quanto riportato dal portale FootItalia.com, la Fiorentina vorrebbe ingaggiare Victor Lindelof, difensore della nazionale svedese a parametro zero. Lindelof da un paio di giorni, ha lasciato i Red Devils, esattamente il 1 luglio 2025, dopo la scadenza del suo contratto. Durante la sua permanenza all’Old Trafford il difensore scandinavo ha vinto la FA Cup 2024 e la EFL Cup 2023. Ha fatto anche parte della rosa che si è classificata seconda in Europa League 2021 e 2025. Acquistato da José Mourinho nel 2017, Lindelof ha collezionato l’ultima delle sue 284 presenze in Premier, nella giornata conclusiva, con una vittoria casalinga per 2-0 contro l’Aston Villa.

FootItalia ha appreso che l’ex compagno di squadra David De Gea sta fungendo da intermediario per convincere Lindelof a firmare per la squadra di Firenze. I due hanno un rapporto molto positivo dai tempi dello United. Nel corso degli anni, Lindelof ha spesso elogiato De Gea e viceversa. Una potenziale ‘reunion’ sta prendendo forma, con il forte difensore scandinavo che ha aperto a raggiungere l’amico all’Artemio Franchi, tuttavia, il capitano della Svezia dovrà accettare una riduzione dello stipendio per firmare con i gigliati. Nei ‘Red Devils’, Lindelof guadagnava 139.000 euro a settimana. Una cifra molto più alta di De Gea, l’attuale miglior giocatore della squadra. Lo spagnolo guadagna circa 73.000 euro a settimana, quindi Lindelof potrebbe aspettarsi di guadagnare una cifra simile, rientrando nel budget della viola.