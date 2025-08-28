Pedullà: “Comuzzo resta alla Fiorentina al 92%. Lindelof ha dato la sua apertura al trasferimento"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta sui canali Youtube e Twitch di Alfredo Passione Fiorentina. Appuntamento ogni Martedì e Venerdì dalle 14:00 all...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta sui canali Youtube e Twitch di Alfredo Passione Fiorentina. Appuntamento ogni Martedì e Venerdì dalle 14:00 alle 15:00, queste le sue parole di oggi:

"Gli obbiettivi sono sempre 3. Lamptey, Lindelof e Nicolussi Caviglia. Da qui a Lunedì l'obbiettivo è portarli a Firenze. Per Lindelof l'offerta è di 2 anni più opzione, confermando lo stato avanzato della trattativa e la volontà totale del giocatore. Ci sono anche Everton e Brentford, ma la trattativa è ben indirizzata. Vuole un esperienza lontana dalla Premier League. De Gea sta facendo da gancio per l'operazione. Per Nicolussi c'è un antefatto, si stanno liberando dei giocatore della scorsa stagione. Per questo anche Nicolussi può arrivare in prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni. Per Lamptey si sta lavorando."

Situazione Parisi

"Per il momento sulle fasce restano in 5. Zanoli è vicino all'Udinese nonostante gli accostamenti alla Fiorentina. Parisi è stato cercato dal Torino ma non ci sono i margini perché su quella fascia c'è già Biraghi con lo stesso procuratore. Parisi oggi è dentro la Fiorentina, magari nei prossimi giorni cambia qualcosa. Il Torino è nata e morta sul nascere. Parisi ha rinnovato il contratto un paio di settimane fa, significa che Parisi se arriva una squadra di gradimento bene, altrimenti restiamo così fino a Gennaio .Magari esce il Sassuolo e può essere un opzione. Oppure oggi e Domenica gioca Fortini e non Parisi. Però poi devi chiudere Lamptey, il Brighton chiede un po' di più di 5/6 milioni nonostante sia a scadenza di contratto."

Situazione Beltran

"Beltran ha fatto passare 2/3 autobus senza salire. Magari c'è qualcosa in Italia nell'ultimo giro, ma adesso siamo passati da non ti disturbo per rispetto della professionalità. Non ti convoco e metto un cartello perché sono passate offerte da 15 milioni. Adesso non resta nemmeno per giocare come alternativa, ad oggi è fuori dal progetto. Adesso siamo al non ti convoco perchè mi hai fatto un danno. Negli altri mercati come quello Turco e Arabo chiudono dopo qualche settimana."

Esuberi

"Sono rimasti quelli da mercato lungo come Ikonè, Infantino e Barak. Come l'anno scorso che andarono in Turchia e in Arabia"

Rinnovi Mandragora e Kean

"La Fiorentina vuole Nicolussi Caviglia aggiungere anche senza la cessione di Mandragora, il cui rinnovo procede bene. Può giocare sia a 3 che a 2 anche se preferisce fare il metronomo, ma magari alzi Fagioli. Bennacer è vicino al Bologna che ha capito che per Mandragora non c'è margine di manovra. Mandragora verrà rinnovato magari dopo il 1 Settembre. Così come Kean che magari ha firmato e non ce lo dicono. Non escludono che abbiano entrambi i rinnovi nel cassetto."

Diogo Leite e la difesa

"Non c'è una trattiva. Li sei coperto perché c'è anche Viti, Lindelof è il vero obbiettivo per la difesa. Ranieri è sul mercato, il Bologna qualcosa si è mossa segretamente, ma non è sul mercato. Ci sono due mancini alla Fiorentina e per adesso bastano. Comuzzo ha sentito due volte Inzaghi, la trattativa sarebbe partita solo in caso di apertura di Comuzzo. I due club non si sono mai sentiti, l'altra notte Comuzzo ha avuto qualche dubbio ma poi ha detto di no. L'offerta per lui era di 5 milioni più bonus. Per me Comuzzo resta al 92%. Non c'è il Milan e non c'è l'Atalanta. L'Al-Hilal avrebbe messo sul piatto 35 milioni + 3 di bonus. Adesso la richiesta della Fiorentina è più alta, non più 30 ma 35 milioni. Lui non vuole uscire dal giro della Nazionale e oggi non vuole andare all'estero, lui fa delle riflessioni diverse da Leoni. Però nelle ultime ore può succedere di tutto."