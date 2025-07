Corriere dello Sport: “Pioli vuole un altro difensore. Intriga Lindelof, De Gea può convincerlo a scegliere la Fiorentina”

Registrata la cessione di Moreno e quella imminente di Valentini (il Verona lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, la dirigenza viola attende risposte anche dall’estero), Stefano Pioli avrebbe chiesto alla società di trovare sul mercato un giocatore che possa prendere il posto dei due argentini partenti e completare il lotto di difensori a sua disposizione. Un profilo che intriga è quello dello svedese Victor Lindelöf, trent’anni e svincolato dopo otto stagioni trascorse al Manchester United. Un destino simile a quello dell’ex compagno di squadra David De Gea: il portierone spagnolo, memore della trattativa che lo ha portato in viola la scorsa estate, potrebbe attivarsi in un’opera di convincimento, rivestendo un ruolo decisivo nella possibile trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.