Nazione: "C'è ottimismo per Lindelof alla Fiorentina. Il Venezia chiede 12 milioni per Nicolussi"

Pietro Comuzzo ha detto no. Per la seconda volta. Niente trasferimento in Arabia Saudita per il difensore classe 2005. L'Al-Hilal di Simone Inzaghi ci ha riprovato con i famosi 35 milioni destinati al...

Pietro Comuzzo ha detto no. Per la seconda volta. Niente trasferimento in Arabia Saudita per il difensore classe 2005. L'Al-Hilal di Simone Inzaghi ci ha riprovato con i famosi 35 milioni destinati alla Fiorentina, ma ieri il difensore ha risposto picche in modo definitivo. Per blindare la permanenza in viola c'è però da attendere. Il Milan ci sta pensando, vedremo nelle prossime ore se presenterà un'offerta in grado di far vacillare Commisso e il 'Soldato' viola. Li in difesa le manovre continuano. La Fiorentina attende con fiducia una risposta di Victor Lindelof. Sul tavolo del capitano della Svezia un biennale con opzione sul terzo anno.

Lindelof è tentato dall'avventura in Italia, avrebbe già messo in ghiaccio le proposte di Everton e Brentford. Lo aspetta l'amico De Gea a braccia aperte.

E stato proprio il portiere spagnolo a suggerire il nome del difensore alla Fiorentina. I contatti ieri sono andati avanti tra i dirigenti viola e l'entourage dello svedese che entro breve dovrà prendere una decisione definitiva. Ma come detto si respira grande fiducia per il buon esito dell'affare.

Così come si lavora con ottimismo alla trattativa per portare in viola Hans Nicolussi Caviglia. leri da Venezia davano l'affare come interrotto, in realtà si è andati avanti nonostante le richieste del club lagunare, ancora fermo su una valutazione complessiva di circa 12 milioni. Diversa l'idea della Fiorentina sul valore del centrocampista. Pradè ha proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato intorno ai 7-8 milioni più bonus. A lavorare incessantemente per risolvere la situazione c'è anche l'agente Alessandro Lucci, lo stesso che cura gli interessi di Kean, Dzeko e Piccoli. La certezza è che il centrocampista scuola Juventus non resterà in Serie B dopo il buonissimo campionato dello scorso anno nella massima serie. Lui stesso ha già dato ampio gradimento alla possibilità di trasferirsi a Firenze e sta spingendo per ammorbidire la posizione del Venezia. Lavoro ai fianchi che andrà avanti anche nelle prossime ore. Ore nelle quali la Fiorentina dovrà decidere il da farsi anche sulla corsia destra. Confermato Fortini, l'impressione è che Pradè aspetti il momento giusto anche per piazzare il colpo Lamptey (Hateboer in alternativa), rimasto in standby da diversi giorni. Lo scrive La Nazione nell'edizione odierna