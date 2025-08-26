TMW rivela: "Per la fascia destra spunta Hateboer del Rennes. Pablo Marì può lasciare la Fiorentina"

Si muove il mercato della Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda il reparto arretrato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club viola sarebbe infatti pronto ad ascoltare le possib...

Si muove il mercato della Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda il reparto arretrato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club viola sarebbe infatti pronto ad ascoltare le possibili offerte per Pablo Marì, voluto l'anno scorso da Palladino ma non più punto fermo della retroguardia con Stefano Pioli, tanto che alla prima giornata contro il Cagliari lo spagnolo è partito dalla panchina. Per quel che riguarda le entrate, per i centrali, il nome da tenere in considerazione è quello Victor Lindelof, attualmente svincolato dopo il termine del suo contratto con il Manchester United. Nella passata stagione lo svedese è sceso in campo 25 volte con i Red Devils in tutte le competizioni e adesso, a 31 anni, sta aspettando una nuova opportunità.

Ma non c'è solo il mercato dei centrali per la Fiorentina. Per le corsie esterne, infatti, il club viola, oltre a Lamptey del Brighton, sta pensando anche a Hans Hateboer, ex giocatore dell'Atalanta attualmente al Rennes. L'olandese potrebbe tornare in Italia in questi ultimi giorni di mercato ed è stato sondato anche dal Sassuolo ma la Fiorentina lo considera un'idea concreta per le corsie laterali. Nelle prossime ore arriveranno novità, sia per il ruolo di difensore centrale, con il club viola che potrebbe comunque fare un innesto anche senza cedere nessuno, che per l'esterno. Lo scrive Tuttomercatoweb