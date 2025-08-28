Corriere dello Sport: “La Fiorentina offre a Lindelof biennale con opzione. Occhio alla Premier”

La Fiorentina sta lavorando sul fronte delle entrate. Viktor Lindelof è in trattativa con Pradè e Goretti per definire i termini dell’ingaggio. Si punta a un contratto di due anni con opzione per il terzo.

I dirigenti viola stanno provando a convincerlo facendo leva sul progetto del club e il contesto ambientale. Il classe 1994 è molto attratto dalla possibilità di giocare in Italia e in particolare a Firenze, dove ritroverebbe peraltro l’ex compagno di squadra, grande promotore del suo arrivo, David De Gea. C’è ottimismo dalle parti del Viola Park. Il calciatore, tentato anche dalla Premier, deve decidersi. Lo scrive il Corriere dello Sport.